أعلنت الخارجية التايوانية أن عضو الكونغرس الأميركي إيدي بيرنيس جونسون ستصل إلى تايبيه اليوم في زيارة تستغرق أربعة أيام، في أحدث زيارة لمسؤول أميركي تنذر بإثارة غضب الصين ورفع مستوى التوتر معها.



ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عن بيان الوزارة انه خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام ستشارك جونسون، وهي رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب، في فعاليات العيد الوطني لجمهورية الصين في تايبيه غدا، كما ستلتقي الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون ووزيرة الشؤون الرقمية أودري تانغ.



وأضافت أن إيدي جونسون ستزور أيضا منظمة الفضاء الوطنية في مدينة هسينشو وتلتقي ممثلين هناك لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز الشراكات الثنائية في العلوم والفضاء والتكنولوجيا.



وقال البيان إن رحلة جونسون المزمعة، والتي ستكون ثامن زيارة للمشرعين الأميركيين العام الحالي، تظهر دعم الكونغرس لتايوان.



وفي بيان منفصل، قالت الخارجية التايوانية إن مجموعة من 19 برلمانيا يابانيا وصلوا إلى تايوان أمس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.



على صعيد مختلف، تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات لإقامة ممر إنساني في هايتي لوقف حصار الوقود من جانب عصابات مسلحة وحماية توصيل المساعدات حيث تواجه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها في مجالات الصحة والطاقة والأمن.



وأوضح البيت الأبيض ومسؤولو وزارة الخارجية، أنه تم إجراء سلسلة من المحادثات مؤخرا بشأن الوضع المتدهور في هايتي.



وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين، إن واشنطن تلقت طلبا من مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في هايتي «بإنشاء ممر إنساني لإعادة توزيع الوقود في مختلف أنحاء هايتي».