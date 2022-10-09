تعطلت حركة القطارات بشدة مجددا امس في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديد التي تطالب بزيادة الأجور في ظل التضخم القياسي.



وعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في البلاد امس وأغلق نصف الشبكة، وطلبت شركات القطارات من الركاب عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك «ضروريا للغاية».



وشارك في الإضراب نحو 40 ألف عضو في نقابة «آر إم تي» بشبكة «نتوورك رايل» و15 شركة لتشغيل السكك الحديد للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.



ودعا الأمين العام لنقابة «آر إم تي» ميك لينش الحكومة الى السماح للشركات بالتفاوض حول اتفاق مع النقابات. وقال في رسالة إلى وزيرة النقل آن ماري تريفليان إن الحكومة «يجب أن تطلق أيدي مشغلي السكك الحديد الذين يتلقون تفويضهم مباشرة منك في الوقت الحالي».