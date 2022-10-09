بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة مايا دياب عن المواقف المحرجة التي تعرضت لها في حياتها، رافضة الكشف عن سبب خلافها مع الفنانة أصالة، مؤكدة أن ما حدث موقف محرج كان سببا في الأزمة، كما أشادت بطيبة أصالة وتحدثت أيضا عن أبرز العيوب بها.



ووصفت مايا زميلتها بـ «المتسرعة»، وقالت في تصريحات لبرنامج «غنيلي بالجو»، أنها لا تحمل كرها لأي شخص، لكنها تختلف مع الآخرين.



وخلال الحلقة عرض مقدم البرنامج عليها فنجان قهوة تعلوه صورة أصالة، لتقوم بشربه في حالة إذا كانت قد قررت نسيان الخلاف بينهما، أو عدم شربه إذا كانت لم تنس الأمر بعد، وقامت مايا بشربه.