تشهد فعاليات الدورة التاسعة لـ«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» العرض الأول لأكثر من 20 فيلما تثقيفيا وتعليميا وترفيهيا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، طوال أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 10-15 اكتوبر الجاري في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.



وتتضمن فعاليات المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات والتي تتخذ من الشارقة مقرا، 16 فيلما تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، و6 أفلام تعرض لأول مرة في منطقة الخليج، ضمن فئاته السبع، في موقعين هما «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» و«سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة.



العروض الأولى في دولة الإمارات



وتتضمن قائمة الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات 16 فيلما، منها الفيلم الروائي الطويل «جيران» للمخرج السويسري من أصول كردية مانو خليل، الذي يوظف حس الدعابة والسخرية في الفيلم لرواية حكاية طفولة في زمن الديكتاتورية، ومدى تعزيز الصداقة والمحبة والتضامن في أوقات القمع والاستبداد.



ومن ألمانيا تقدم المخرجة داماريس زيلك فيلم «أكثر جدة مملة في العالم بأسره» الذي تدور أحداثه حول فتاة اسمها غريتا، تعيش مع جدتها التي تهوى جمع الهدايا التذكارية والتحديق في صور الذين انتقلوا إلى رحمة الله، وعندما تصاب غريتا بالملل والسأم من الأنشطة التي تمارسها جدتها، تتظاهر أنها في جنازة مع جدتها، ما يجبرهما على التفكير في أسئلة لم تخطر لهما من قبل.



ويقدم المخرج والكاتب السينمائي مجتبى سعيد فيلم «زوال» الذي تدور أحداثه حول الطفل آدم البالغ من العمر ثماني سنوات والذي يخضع للحجر الصحي في مأوى للاجئين مع والدته صوفيا بعد اندلاع جائحة لفيروس غير معروف في العالم، ويخرج آدم من الغرفة مخالفا أوامر وتعليمات والدته، وما أن يخطو خارج عتبة الباب، حتى يكتشف الآثار الكارثية للذعر الذي يجتاح المدينة بسبب الجائحة.



العروض الأولى في منطقة الخليج



أما الأفلام التي تعرض لأول مرة في منطقة الخليج فهي 6 أفلام، منها الفيلم القصير «دموع سين» الذي يصور على مدار تسع دقائق أحداث ليلة السابع عشر من أكتوبر سنة 1961، التي قرر فيها العمال الجزائريون النزول إلى شوارع باريس احتجاجا على حظر التجول الذي فرضته الشرطة.



ويعرض المهرجان فيلم «قدحة» للمخرج أنيس الأسود، ويروي القصة بعيون صبي في الثانية عشرة من عمره يدعى «قدحة»، وهي كلمة تعني «اللهب» باللغة العربية ويصلح أن يكون عنوان الفيلم باللغة العربية، بعد أن سافر والده إلى إيطاليا قبل سنوات في رحلة الإبحار الغادرة التي قام بها الكثيرون أثناء دخولهم أوروبا بشكل غير قانوني، يمضي الصبي معظم وقته على شاطئ البحر مع رفاقه حيث يقوم بسرقة الهواتف ومعاكسة المارة، ويستمر على تلك الحال حتى يتعرض لحادث سيارة.



ومن خلال فيلم «شيرو»، يروي المخرج كلاوديو كاسال قصة الفتاة شابنام التي تعرضت لاعتداء وحشي بالأسيد عندما كانت مراهقة، وأصبحت الآن شيرو، مناضلة هندية في مجال حقوق المرأة تقوم بتربية طفلتها من خلال تعليمها أهمية الجمال والطاقة الأنثوية خارج نطاق المفاهيم التقليدية.



يشار إلى أن فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» تتضمن عرض 95 فيلما، وتجمع كوكبة من الخبراء لتقديم 34 ورشة عمل توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوعة، والتعرف على جوانب صناعة الأفلام.