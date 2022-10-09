دمشق - هدى العبود



هاجمت الكاتبة رانيا بيطار شركات الإنتاج وسخرت من ظروفها الحالية بسبب قبول نص درامي لإنتاجه، جاء ذلك من خلال منشور لها على صفحتها على فيسبوك.



وقالت بيطار: انني لن أسرق فكرة مسرحية تركية أو مكسيكية لإرضاء شركات الإنتاج، ولن أكتب عن الخيانات والعلاقات المحرمة لتسليط الضوء على دافع الخائن لتبرير خيانته. ولن أكشف مشاهد طبقة معينة من المجتمع لنشر كل شرورها أمام المجتمع تصفيقا للجمهور.



وسلطت الضوء على عدم امتثالها لشروط شركات الإنتاج الحالية، التي لا تقدر كتابتها، وترفض كل ما تكتبه دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بها لمعرفة عدم قبول نصها.



وتابعت «لن أخجل من قول هذا أمام الجميع. قد يعتبرني البعض كاتبة خرجت عن الأسلوب، وقد يعتبرون أنني لم أعد أمتلك موهبة الكتابة أو أنني لم أطورها لمواجهة الوقت الحاضر».



وأكدت بيطار من خلال رسالتها أنه من أول عمل كتبه إلى آخر عمل لم يكتب له المجد أو الشهرة أو لإضاءة الأضواء من حوله، بحسب وصفه.



وأضافت أنها تحب العرب والنساء العربيات، ولن تقبل استعراض جسدها بإغراء بلا عقل أو غرض، حيث علقت «هي أمي وأختي وصديقي وابنتي، إنها أنا... كيف يمكنني تشويهه بقلمي»، اعتبرت نفسها مهزومة أمام الدراما الحالية، لكنها كانت هزيمة فخرية، وأصرت على كتابة ما يشبهها فقط، منهية منشورها بـ «وداعا يا قلمي».



ولقى منشور الأديبة السورية ردود أفعال كبيرة، من بعض الفنانين والمتابعين، حيث علقت الفنانة السورية أمية ملص «أنا أعرفك وأحب كل ما تكتبينه بتفاصيل حياتك التي تفوح منها رائحة الأسرة السورية الحقيقية.. فالمنازل… أسرار، أعتبرها من أجمل أدواري»، وعلق أحد الكاتب محمد حبوس قائلا: بانتظار إبداع قلم يخدم المجتمع العربي عامة يبني ولا يهدم؟



وقالت الفنانة وفاء موصلي: نفتخر بقلم لطالما كان له الأثر الكبير في بناء المجتمع السوري، وأحييك على قيمك النبيلة الثابتة،علما ان الظروف الحالية لا تساعد من كان صاحب موقف صلب؟ لك كل الاحترام.



ومن أبرز العمال الكاتبة رانيا بيطار وجه العدالة أيام السراب اشواك ناعمة، الصندوق الأسود، صمت البوح، حكم العدالة، بنات العيلة، البيوت اسرار والقائمة تطول.