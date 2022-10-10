حصدت مجموعة من طلبة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) المركز الثالث في مسابقة الكويت العاشرة للبرمجة الخاصة بطلبة الجامعات والكليات (KCPC).



وعقدت المسابقة في مقر الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة 7 مؤسسات أكاديمية، حيث تمثلت المسابقة في تكوين فرق من 3 طلاب يستخدمون كمبيوتر واحد لحل أكبر عدد من المشكلات البرمجية التي تواجههم خلال 5 ساعات.



ومثل الطلبة المشاركون الجامعة الأمريكية في الكويت تحت إشراف الأستاذة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية ديمة أبوارشيد، وقد تأهل كل من يوسف الحمد وفهد كلوش وريم السبع لخوض المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والأفريقية (ACPC) المقامة في شرم الشيخ بمصر في ديسمبر المقبل، والتي تعتبر أكبر مسابقات البرمجة وأقدمها حول العالم.



وأعربت ديمة أبوارشيد عن فخرها بتدريب 9 من طلبة الجامعة والعمل معهم لخوض المسابقة، مشيدة بالإصرار والعزيمة التي تحلى بها الطلبة المشاركون طوال فترة المسابقة، مبينة أن هذه التجربة تحمل تحديا يتطلب الصبر والاجتهاد والشغف لحل المشكلات، معربة عن سعادتها بإنجاز الطلبة وتبوؤهم هذه المرتبة، وعن حماسها لخوض المسابقة الإقليمية.



وتأتي مسابقة الكويت للبرمجة الخاصة بطلبة الجامعات تمهيدا للبطولة الإقليمية الأفريقية التي يتنافس فيها مئات من الطلبة من عدة دول في الشرق الأوسط.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع الطلبة لخوض مسابقات تثري تجربتهم الجامعية، وتؤهلهم للنجاح في الواقع العملي، بحيث يتعلم الطلبة التعاون في بيئة مليئة بالتحديات.