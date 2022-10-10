عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وزارة التربية خطة البرامج التدريبية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023 لفصول بطيئي التعلم والتي تهدف إلى تنمية المعلمين فنيا وتطوير أدائهم بما يساهم في رفع مستوى الطلبة.



وقال وكيل التعليم العام أسامة السلطان في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها: بالإشارة إلى كتاب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في 15 سبتمبر المتضمن الإفادة بأنه تم إدراج البرامج التدريبية المعتمدة في خطة التدريب لإدارة التطوير والتنمية لفصول بطيئي التعلم للعام الدراسي 2022/ 2023 وحرصا على الالتزام بالخطط المعتمدة للقطاع، وعلى ضوء ما جاء في تعميم وكيل وزارة التربية في 10 يناير 2021 بشأن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بأسلوب التدريب المباشر يرجى موافاتنا بما يلي:



٭ بيانات ضابط اتصال يتم تكليفه من قبلكم: الاسم والمسمى ورقم الهاتف للتواصل مع القطاع الإداري بشأن البرامج التدريبية.



٭ تسليم البيانات التفصيلية للبرنامج التدريبي مطبوعة على C.D/ Flash memory قبل شهر من تاريخ بدء البرنامج على أن تتضمن البيانات: قرار عقد البرنامج واستمارة الترشيح، وكتاب اعتماد المحتوى العلمي من إدارة المناهج، على أن تتم مراعاة الآتي:



٭ التقيد بما ورد في تعميم وكيل الوزارة المشار إليه.



٭ مخاطبة إدارة المناهج لاعتماد المحتوى قبل تاريخ بدء البرنامج بوقت كاف.



٭ اعتماد استمارة الترشيح بتوقيع المتدرب شخصيا وختم الرئيس المباشر والتوجيه الفني المختص أو الجهة المستفيدة.



٭ التأكد من حالات المرشحين وتجنب حالات الإعفاء الواردة في استمارة الترشيح.



٭ اختيار المكلفين من هيئة التدريب وعدم الجمع بين الإشراف الفني والتدريب باعتماد استمارة الترشيح، والتأكد من البيانات لارتباطها بالمزاولات المالية.