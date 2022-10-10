22 خدمة جامعية يقدمها المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن للطلبة من خلال موقعه الإلكتروني



قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن د.حمود القشعان أول من أمس إن 1050 طالبا وطالبة كويتيين التحقوا بالجامعات الأردنية لدراسة الطب والصيدلة للعام الجامعي 2022-2023.



جاء ذلك في تصريح أدلى به القشعان لـ «كونا» عقب لقاء جمعه بالطلبة والطالبات المقبولين بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن 600 طالب وطالبة التحقوا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الطب والصيدلة فيما التحق نحو 450 طالبا وطالبة بالجامعة الأردنية للدراسة في نفس التخصصين وفق خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي.



وأضاف القشعان أن اللقاء الذي تم بالتعاون مع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعتين تناول أهمية المضي قدما في تحقيق رؤية الكويت 2020 -2030 بتجويد التعليم والتقييم وتم خلاله التنسيق مع الجامعات الأردنية المعنية لتهيئة الطلاب الكويتيين للعام الدراسي الجديد، موضحا أن اللقاء تناول مناقشة حقوق الطلبة والخدمات التي يقدمها المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن لهم من خلال موقعه الالكتروني وعددها 22 خدمة جامعية وفرت على الطلبة الوقت والجهد في التواصل مع الجامعات لاستكمال إجراءات قبولهم ومتابعة شؤون دراستهم.



وأكد حرص وزارة التعليم العالي على متابعة شؤون الطلبة والمضي في تسهيل دراستهم وإقامتهم وتواصلهم مع ذويهم خلال سنوات الدراسة، مشددا على ضرورة التزام الجامعات بخطة الكويت الخاصة بجودة التعليم والتقييم والتدريب. وحث الطلبة الكويتيين على الالتزام بالدوام الرسمي وأن يتواصلوا مع المكتب الثقافي على موقعه الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.