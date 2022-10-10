البياتي لـ «الأنباء»: الأطفال تعرفوا على دور الطبيب في علاج المرضى من خلال 6 بوثات طبية مختلفة

الرومي لـ «الأنباء»: الفعالية تقام سنوياً منذ العام 2014 وتشهد إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور وأطفالهم



آلاء خليفة



نظّم طلبة وطالبات كلية الطب بجامعة الكويت فعالية بعنوان «Teddy bear hospital» في «العاصمة مول» على مدار 3 ايام متتالية بمشاركة طلبة مركز العلوم الطبية والتي تهدف إلى كسر حاجز الخوف لدى الأطفال من زيارة الأطباء، وشهدت اقبالا كبيرا من الاطفال وأولياء امورهم.



وبهذه المناسبة، قال أحمد البياتي وهو طالب في السنة السادسة بكلية الطب ورئيس اللجنة التنظيمية لـ «Teddy bear hospital Kuwait» لـ «الأنباء» ان الفعالية تعد عالمية وتنظم في مختلف بلدان العالم بهدف تقريب الاطفال من الاطباء وعدم الخوف منهم وتعزز في نفوسهم حب زيارة الاطباء سواء كانوا مرضى او للاطمئنان على صحتهم الجسدية بصفة دورية، مبينا ان معظم الصغار يهابون زيارة الطبيب والكثير منهم يبكون بكاء شديدا.



وأوضح البياتي ان الفعالية اقيمت في «العاصمة مول» على مدار 3 ايام من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، فكان يتم استقبال الاطفال ويقومون بتمثيل دور الطبيب الذي يعالج «دبدوبا» مريضا وخلال رحلة الطفل وتجوله في البوثات المختلفة يتعلم اكثر عن دور الطبيب في علاج المرضى بما يزيل الخوف من نفسه، لافتا الى وجود 6 بوثات للفحص العام والأشعة والعمليات وصحة العيون والأسنان والتغذية.



وذكر ان الفعالية اقيمت للمرة الاولى في 2014 وطلبة كلية الطب مستمرون في تنظيمها سنويا في اماكن مختلفة، مشيدا بإقبال الاطفال وأولياء امورهم على الفعالية والمشاركة بها بشكل فعال ساهم في تحقيق الهدف منها، متوجها بالشكر لفريق التنظيم لجهوده الكبيرة حتى خرجت بهذا الشكل الرائع والمميز.



بدورها، قالت نائب رئيس اللجنة التنظيمية للفعالية والطالبة في السنة السادسة بكلية الطب شيخة الرومي لـ«الأنباء» ان الفعالية تساهم في تعليم وتعويد الاطفال على عدم الخوف من الاطباء وزيارة عيادتهم بمختلف التخصصات لاسيما ان الاطفال يشعرون بخوف شديد من زيارة الطبيب، موضحة ان الفعالية تهدف الى تعليم الاطفال التغلب على خوفهم من الاطباء من خلال ممارسة دور الطبيب في مختلف البوثات المتوافرة في الفعالية.



وأشادت الرومي بالاقبال الكبير من الاطفال والكبار على حضور الفعالية خلال ثلاثة ايام في «العاصمة مول»، لافتة الى انها تقام منذ عام 2014 ودوما تشهد اقبالا كبيرا من المشاركين، معربة عن سعادتها بالنجاح الكبير لهذا الحدث السنوي، متوجهة بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في نجاح الفعالية وخصت جميع اعضاء وعضوات اللجنة المنظمة وطلاب مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت بمختلف الكليات «الطب والصيدلة وطب الاسنان»، وإدارة «العاصمة مول» على استقبالهم للفعالية على مدار 3 ايام متتالية.



من جانبها، ذكرت كندة الكندري وهي طالبة في السنة الثانية بكلية الطب ان القائمة الاكاديمية بكلية الطب عملت على تنظيم تلك الحملة التوعوية للاطفال منذ 8 سنوات وحتى يومنا هذا، مشيدة بالاقبال الكبير الذي شهدته الحملة هذا العام.



وتوجهت الكندري بالشكر والتقدير للجنة المنظمة للحملة وجميع المنظمين الذين ساعدوا على اخراج الفعالية بهذا الشكل الرائع، كما شكرت جميع الاهالي الذين احضروا اطفالهم.