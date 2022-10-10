آلاء خليفة



دعا أمين سر الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.بدر المطيري الأساتذة والأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي والأكاديمي وأصحاب الاختصاص إلى حضور المؤتمر الدولي الأول في التحول الرقمي الأول للجمعية بعنوان «وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية (في ضوء التحول الرقمي)» خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.



وقال د.المطيري في تصريح صحافي: ان المؤتمر الدولي الأول في التحول الرقمي هو الأول من نوعه في الكويت، حيث يشارك فيه جامعة الكويت، ورؤساء جامعات دولية وإقليمية وعربية من السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين، وعدد من الأساتذة والمهتمين والباحثين من مختلف القطاعات والهيئات الحكومية.



وأضاف أن الهدف من المؤتمر تعزيز دور البحث العلمي في شتى المجالات، وجمع الأكاديميين والباحثين والممارسين للمشاركة بمعارفهم وأفكارهم الجديدة ومناقشة التطورات الحالية في مجال الإدارة، كما سيسهم المؤتمر في تشجيع البحث العلمي في مجال الإدارة في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي مما يسهم في تحسينه بشكل مستدام.



وأشار المطيري إلى أن المؤتمر أيضا فرصا للأكاديميين والباحثين والممارسين للالتقاء والتفاعل مع المشاركين المحليين والدوليين وتمكينهم من نشر أبحاثهم في مجلات رفيعة المستوى وذات وقائع مفهرسة عالميا.​



وذكر ان المؤتمر سيقام خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت في الشدادية، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للأوقاف وانه سيسهم في وضع الرؤى والأفكار والخطط المساهمة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق رؤية الكويتي 2035، والتي نسعى للوصول إليها بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بالكويت في شتى المجالات والمشاريع الكبرى.



واختتم المطيري بالشكر الجزيل إلى مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي على الدعم اللامحدود الذي يقدمه للأساتذة الأكاديميين والباحثين، ودعمه وتعاونه لإقامة المؤتمر في جامعة الكويت.