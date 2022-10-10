ارتفع عدد مبيعات الأسلحة المقدرة بنسبة 80 في المائة ليتجاوز 2.3 مليون قطعة سلاح في شهر واحد لأول مرة في الولايات المتحدة في مارس عام 2020، مع عمليات الإغلاق الأولى المرتبطة بكوفيد-19 التي اجتاحت البلاد، حسبما ذكر موقع ((هافبوست)) الإخباري الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال التقرير نقلا عن تحليل بيانات لمؤسسة رياضات الرماية الوطنية، وهي مجموعة تجارية لصناعة الأسلحة النارية "ارتفعت مبيعات الأسلحة عن تلك الذروة الشهرية عدة مرات خلال العام التالي".

وبعد أكثر من عامين، مع انتهاء أسوأ فترات الوباء، يبدو أن جائحة كوفيد-19 قد تركت إرثا دائما في مبيعات الأسلحة، حيث لا يزال الأمريكيون على المسار باتجاه ثالث أعلى عام من حيث شراء الأسلحة على الإطلاق، وفقا للمتحدث باسم مؤسسة رياضات الرماية الوطنية مارك أوليفا.

وقال خبراء التقتهم ((هافبوست)) إن المخاوف من أن تطغي موجة الجريمة على الشرطة قد أدت على ما يبدو إلى الزيادة الأولي في مارس عام 2020.

وقال التقرير "يبدو أيضا أن المبيعات حققت أرقاما قياسية جديدة بشكل متكرر في أعقاب أحداث منفصلة إذا لم تكن مرتبطة بشكل وثيق".

على سبيل المثال، أدى الاحتجاجات في صيف 2020 والتي أعقبت مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض إلى زيادة الخوف من الجريمة في بعض المجتمعات، وقد أثارت الخوف من الشرطة في مجتمعات أخرى، مما أدى إلى ارتفاع مشتريات الأسلحة النارية