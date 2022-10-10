أفاد أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التعليم، أن اليابان كانت صاحبة النصيب الأقل لتوظيف المرأة في التعليم العالي، خلال عام 2020، بنسبة بلغت 30%، من بين 32 دولة عضو بالمنظمة يمكن المقارنة معها.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن السيدات مثلن 45% بالمهن الأكاديمية في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للتقرير الصادر عن المنظمة الاثنين الماضي، حيث سلط الضوء على مدى حاجة اليابان للحاق بذلك.

ومن بين الدول، جاءت ليتوانيا في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 59%، تليها لاتفيا وفنلندا بنسبة 55 و53% على التوالي. وتخطت الولايات المتحدة عتبة الأغلبية عند 51%.

وجاءت اليابان بعد المجموعة الثانية للدول الأسوأ تصنيفا، وهي لوكسمبورج وسويسرا وكوريا الجنوبية، حيث سجلت هذه المجموعة حوالي 36%.

وتبذل وزارة التعليم اليابانية جهدا لزيادة أعضاء هيئة التدريس من الإناث. وبدأت مبادرة بدءا من العام المالي 2020 لتقديم مزيد من الدعم للجامعات العامة التي تزيد حصتها من المدرسات.