القاهرة - خلود أبوالمجد



رغم تعاقد الفنانة روبي على بطولة مسرحية «سيدتي الجميلة»، والتي تعد تجربتها الأولى في المسرح، إلا أنها حتى الآن لم تعط الشركة المنتجة موعدا لبدء البروفات استعدادا لعرضها، الأمر الذي وضع صناع المسرحية في موقف حرج، وأصبحوا يواجهون مصيرا مجهولا في تنفيذ الفكرة.



ومسرحية «سيدتي الجميلة» كان قد قدمها النجمان الراحلان فؤاد المهندس وشويكار، على خشبة المسرح في عام 1969، وهي مأخوذة عن الرواية العالمية «ترويض النمرة» للمؤلف جورج برنارد شو، وأعاد صياغتها المؤلفان بهجت قمر وسمير خفاجي، وأخرجها حسن عبدالسلام.