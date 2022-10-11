دمشق - هدى العبود



شن الفنان السوري نعيم حمدي هجوما على الفنانة نانسي زعبلاوي عقب غنائها أغنيته الشهيرة «يا ما رحنا ومشينا»، وذلك من خلال الرد على البيان الذي نشرته زعبلاوي التي أكدت فيه وجود إثباتات تؤكد موافقته على غنائها لأغنيته.



لكن المطرب والموسيقار حمدي اعتبر ان بيان زعبلاوي غير صحيح بالمطلق، مشيرا الى انه عندما قال لها «اعتبري الأغنية أغنيتك» قصد أن تغنيها في حفلاتها على المسارح فقط، مستنكرا ان تقوم بتسجيلها ونسبها لنفسها دون استئذانه رافضا التحية التي وجهتها له من خلالها.



وأضاف حمدي: الخلاف مع نانسي ليس بسبب غنائها له فالكثير من الفنانين يغنون أغانيه في الحفلات والملاهي الليلية ولا يعترض على ذلك لكن ان يتم طرح الأغنية مع جملة جديدة من قبل نانسي «لسا عايشين والأغنية ملكي» هذا غير مقبول!



كما انتقد حمدي طريقة أداء زعبلاوي على مسرح الاوبرا التي تحتاج الى فنانين كبار يقفون على خشبتها.



بدورها، ردت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي على هجوم الفنان نعيم حمدي، بعد أن اعتقد أنها شوهت أغنيته «ياما رحنا ومشينا» ونسبتها لنفسها، فنشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو ظهر خلاله في إحدى وسائل الإعلام، وهو يغني واصفة إياه من أهم المعلمين العظماء، ومن أفضل الفنانين السوريين، مشيدة بالأعمال المهمة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.



وأكدت الزعبلاوي في البداية أنها اتصلت مع الفنان حمدي واستشارته شخصيا قبل أن تغني أغنيته «ياما رحنا ومشينا»، نقلا عن مدير إذاعة شام إف إم السورية، حيث كان حاضرا أثناء حديثه معه.



وذكرت أن حمدي قال لها «فكري في الأغنية لنفسك وافعلي ما تريدين فيها»، مشيرة إلى أنه بعد ذلك التواصل أرسل جميع ملفاته عبر الواتساب، وطلب مني اختيار ما يعجبني لأغني له من أغنياته والمحادثات موجودة.