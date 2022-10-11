القاهرة - محمد صلاح



الفنانة نيللي كريم مشغولة بتعلم اللهجة الصعيدية وكيفية نطقها مع طريقة السير والتعامل في الصعيد وذلك استعدادا لبدء تصوير دورها في مسلسل (ولو بعد حين) لدراما رمضان وتجسد لأول مرة شخصية سيدة صعيدية من تأليف د.مدحت العدل وإخراج ماندو العدل بعدما نجحا معا في مسلسل (فاتن أمل حربي) والذي عرض في شهر رمضان الماضي.



كما يقوم د.مدحت العدل بمراجعة السيناريو والحوار مع بعض الشخصيات من صعيد مصر لمعاونته فى أخذ بعض الكلمات الدارجة والمستعملة بكثرة في الصعيد حتى تكون ضمن سيناريو العمل، وذلك لحرصه على خروج العمل بشكل طبيعي ومتكامل.