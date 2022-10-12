سعود عبدالعزيز



أبلغ مصدر أمني ان تعليمات صدرت بإحالة 13 وافدا من إحدى الجنسيات غير العربية، إلى الإبعاد الإداري وترحيلهم الى بلدانهم مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا، على ان تتخذ اجراءات قانونية بحق احدى شركات المقاولات التي قامت بتشغيلهم رغم تواجدهم في البلاد بسمات زيارة تجارية لا تخول لهم العمل، وكذلك لعدم انتظامها في صرف الرواتب، والتي زعم الوافدون انهم لم يتحصلوا عليها، والتي كانت سببا في تلويحهم بالانتحار من علو.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بتهديد عمال بإلقاء انفسهم من أحد الطوابق العليا لبناية في السالمية، وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ مدير عام مديرية امن حولي العميد زياد طارق ورجال من مركز اطفاء السالمية، وجرت مشاورات انتهت بعدول العمال عن الانتحار، حيث تم اقتيادهم الى المخفر وبرروا تلويحهم بالانتحار بعدم انتظام صرف الرواتب لهم من قبل شركة مقاولات يعملون بها، وتبين ان جميعهم جاؤوا بسمات زيارة تجارية.