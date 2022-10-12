سعود عبدالعزيز



أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بإحالة مواطن وخليجيين إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح لحيازة مسدس وطلقات وأداة حادة عبارة عن سيف على ان يخضعوا للتحقيقات الإضافية للاشتباه بارتكابهم جرائم سرقات بالقوة او بانتحال صفة رجال الأمن. هذا الى جانب إحالتهم الى القضاء بتهم حيازة سلاح ناري وطلقات دون ترخيص. وبحسب مصدر امني فإن دورية تابعة للأمن العام وخلال انتشار امني اشتبهت في مركبة رباعية بمنطقة الدعية بها 3 اشخاص حيث تم الطلب من قائدها التوقف حيث بدا على من بداخلها الارتباك وكانوا بحالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مسدس وطلقات وسيف.



من جهة اخرى، ألقى رجال امن الجهراء القبض على 3 وافدين من الجنسية الآسيوية كانوا على متن باص خلال محاولة تصريف 400 زجاجة خمر محلية وقال مصدر امني ان المتهمين الثلاثة احيلوا الى مكافحة المخدرات للوقوف على مصدر الخمور ووكر التصنيع.