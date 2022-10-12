محمد الجلاهمة



أسهمت المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل في احباط محاولة جديدة لإغراق البلاد بكمية ضخمة من المواد المخدرة «مادة الشبو» تقدر قيمتها السوقية بنحو 3 ملايين دينار فيما استطاع رجال خفر السواحل القبض على المهربين والحيلولة دون عودتهم من حيث اتو وخلصت التحقيقات مع المتهمين الى اعترافهما بأن الطراد والذي نقلت بداخله المخدرات تعود ملكيته لشخص من غير محددي الجنسية ويقيم في محافظة الجهراء وأن هذه السموم هربت لصالحه لتتم مداهمة مسكن المتهم فجرا والقبض عليه والعثور بحوزته على العديد من الهواتف وأجهزة اتصالات متقدمة تتيح له التواصل مع المهربين .



هذا، واصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات، وفي ضربة جديدة لمهربي وتجار المخدرات الذين يستهدفون شباب الوطن بالسموم المدمرة، اشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على فك احراز حوالي 90 كيلو من مادة الشبو المخدرة كانت قادمة الى البلاد في طراد بطريقة مبتكرة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس والوكيل المساعد لشؤون امن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي ومدير عام الادارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس.



وذكر البيان ان المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل قد رصدت طرادا يدخل المياه الاقليمية وبعد تحديد موقعه تم توجيه قوة لاستيقافه وعلى متنه شخصان وأثناء ضبطهما حاولا حرق الطراد الا انه تمت السيطرة عليهما، وبتفتيشهما تم العثور على حوالي 90 كيلو من مادة الشبو المخدرة. وبالتحقيق مع المتهمين ارشدا عن متهم ثالث (صاحب الشحنة) وتم ضبطه، وجار تحويل المتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الامن المستمرة في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع اساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف ابناء المجتمع، منوها الى ان محاولات اغراق البلاد بهذه الآفة أصبحت أكثر شراسة واحترافية، خصوصا في مجالي الترويج والتهريب، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ولن نتوقف حتى نقضي على هذه الآفة حماية لشباب الوطن.



وشدد الخالد في ختام تصريحه على حتمية بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا انه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.