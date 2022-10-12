سعود عبدالعزيز



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب التنسيق مع رجال التحري الجمركي من القبض على وافد بنغالي حاول تهريب كمية من شمع الماريغوانا بطريقة مبتكرة، وذلك بوضعها داخل كراسات تلوين خاصة بالأطفال ظنا منه ان هذه الحيلة ستمر على رجال الجمرك الجوي متناسيا حيازة الإدارة العامة للجمارك أجهزة متقدمة قادرة على الكشف عن كل المواد المحظورة والممنوعة، هذا واعترف الوافد بأنه هرّب هذه السموم بقصد الاتجار بها والتربح.



وكانت أجهزة الأشعة داخل الجمرك الجوي رصدت طردا بريديا قادم من دولة أوروبية وبه مواد محظورة، حيث تبين عند التدقيق احتواء الكراسات الخاصة بالأطفال على مادة مخدرة هي شمع الماريغوانا وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتحديد هوية صاحب الطرد وضبطه، حيث تبين انه وافد من الجنسية البنغالية، هذا وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا قالت فيه: أحبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي محاولة تهريب ما يقارب 5 قطع من مادة شمع الماريغوانا المخدرة بوزن 200 غرام تقريبا تم إخفاؤها بتجويف كراسات التلوين قادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث أصبحت كراسات التلوين الخاصة بالأطفال إحدى وسائل تهريب الممنوعات. وتضمن البيان ان التعاون المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث والتحري الجمركي أسفر عن ضبط المتهم.



على صعيد ذي صلة أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد على أهمية التعاون المطلق فيما بين مختلف الجهات المعنية في الدولة للإسهام في الحد من عمليات التهريب وتنفيذ توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بهذا الشأن.