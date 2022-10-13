أقلعت «سيارة طائرة» من صنع شركة إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية، في أولى رحلاتها العامة في الإمارات العربية المتحدة، مع سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية الكهربية في الأسواق العالمية.



وإكس 2 هي مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة.



ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة الاثنين بأنها «أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة».



وقال مينجوان تشو، المدير العام لشركة إكس بنج أيروت: نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية.

وأضاف «اخترنا مدينة دبي أولا لأن دبي هي أكثر المدن ابتكارا في العالم».



وذكر موقع الشركة أن هذه الرحلة تمت بعد «الحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني».



وأوضح أن إكس 2 هي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات المستقبلية على ارتفاعات منخفضة في المدينة، وخاصة الرحلات القصيرة، مثل مشاهدة المعالم السياحية، والنقل الطبي.