علي إبراهيم



وفقت 14 شركة وساطة تأمين في السوق الكويتي أوضاعها القانونية وفقا لمتطلبات وشروط وحدة تنظيم والقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.



وأصدر رئيس اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، قرارا حمل رقم 27 لسنة 2022 قضى فيه بالترخيص لتلك الشركات بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.