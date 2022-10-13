تماشيا مع استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز كفاءات كوادره الوطنية، اختتم بنك بوبيان المجموعة الثانية من برنامجه التدريبي Boubyan Explorer بالتعاون مع شركة Creative Confidence، والذي يهدف إلى إتاحة فرص التدريب لحديثي التعيين من الكوادر الوطنية الشابة لتشجيع الفكر الإبداعي بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعمل على تطوير الخدمات البنكية الرقمية لعملاء بوبيان.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد: يعد بنك بوبيان إحدى أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وصقل مهارات الموظفين انطلاقا من إيمان البنك الراسخ بأنهم أساس الإبداع والابتكار، وإيمانا بضرورة التركيز على تطوير الكفاءات الشابة المناسبة، لاسيما من حديثي التعيين وذلك لتنمية مهاراتهم العملية وتوظيفها بالشكل الصحيح، وهو ما تقوم عليه استراتيجيتنا لتنمية العنصر البشري.



وحول برنامج Boubyan Explorer، قال الحماد انه برنامج تدريبي موجه خصوصا لحديثي التعيين من الشباب الكويتي على مدار 6 أيام، حيث يعد بمنزلة تجربة عملية تتيح للمشاركين فيها اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها.



وأضاف: تقوم فكرة البرنامج على التجربة والتطبيق من خلال مشاركة مجموعة من الموظفين في زيارات ميدانية لإجراء استبيانات واستطلاعات الرأي بالسوق الكويتي حول فكرة لمنتج أو خدمة جديدة يريد بوبيان إطلاقها، ومن ثم وضع تصور شامل يتضمن مقترحات وآراء العملاء من خلال استخدام نماذج وأدوات بحثية مبتكرة وصولا إلى نتائج ناجحة يمكن مشاركتها مع إدارة البنك في اليوم الأخير من البرنامج.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب عبدالعزيز الرومي: إن برنامج Boubyan Explorer يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي من خلال تهيئة بيئة مناسبة حاضنة للابتكار وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير لحديثي التعيين تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلى بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي.



وأكد الرومي حرص إدارة بنك بوبيان على دعم موظفيه بشكل مستمر لتمكينهم وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.



وفي سياق متصل، قال اختصاصي في إدارة التدريب والتطوير عبدالله الربيعة: على مدار فترة البرنامج الممتدة لـ 6 أيام رأينا الإبداع من حيث المبادرة لطرح الأفكار وتحليل المعلومات الناتجة عن الاستبيانات، وذلك لطرحها بصورة واضحة على إدارة البنك.



وأشار إلى التفاعل الكبير أثناء الزيارات الميدانية والمقابلات مع العديد من الشرائح المختلفة لعملاء بوبيان وعملاء حساب برايم المخصص للشباب، إذ أظهر المشاركون مهارات العمل الجماعي وريادة الأعمال مما زاد من معرفتهم بحاجة العملاء إلى خدمات رقمية جديدة يتميز بها بوبيان ويقدمها لعملائه متفردا عن البنوك الأخرى.