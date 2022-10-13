سعود عبدالعزيز



قضت محكمة استئناف الأسرة بإسقاط حضانة أم لابنها المحضون لانشغالها وإهمالها دراسة الابن ما تسبب في ضعف تحصيله الدراسي وكف يدها عن تسلم النفقات المقررة لها.



وتتلــخــص وقــائع الدعوى التي أقامها مواطن عبر المحامي جراح العنزي الذي طالب بإسقاط الحضانة عن الأم تأسيسا على إهمال الحاضنة في رعاية الابن تعليميا لانشغالها وعدم الاهتمام بتحصيله الدراسي ما تسبب في ضعف المستوى التعليمي للابن المحضون، حيث ان مناط استحقاق الحضانة من عدمه هو رعاية المحضون وتدبير أموره والقيام بشؤونه جميعها وأن تكون أمينة عليه نفسا ومالا.



كما قام العنزي بالإثبات بالمستندات الضعف الدراسي الذي وصل إليه الابن المحضون، ما يؤثر على حياته بالسلب.