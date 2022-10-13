آلاء خليفة - أحمد خميس



أكد مصدر امني ان مزيدا من التحقيقات سوف تجرى بشأن وفاة طالبة مصرية من مواليد 2003 بعد سقوطها من علو داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، مشيرا الى أن احد زملاء الطالبة ذكر انه شاهد زميلته تتجه بمفردها الى الطابق الرابع من المبنى الجامعي بمفردها.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر أمس بلاغا بسقوط طالبة من علو، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمباحث للتحقيق والاستماع الى إفادات شهود العيان ومتابعة كاميرات الجامعة.



إلى ذلك، قالت جامعة الكويت في بيان لها بشأن سقوط الطالبة داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ووفاتها، ان الفرق الطبية في الجامعة اتخذت جميع الإجراءات لإسعافها.



وتقدم مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي ونيابة عن الأسرة الجامعية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.