قال الأمين العام لمنظمة أوابك علي بن سبت، ان المكتب التنفيذي للمنظمة عقد اجتماعه رقم 163 في الكويت أمس، وذلك برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي م.خالد مطر العليج، التي لها رئاسة الدورة الحالية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة.



وأضاف بن سبت، أن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية التقديرية لمنظمة أوابك (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد وافق الاجتماع على مشروع الميزانية تمهيدا لرفعه الى اجتماع مجلس وزراء المنظمة القادم الذي سيعقد في الكويت في شهر ديسمبر 2022.



وقد تم خلال الاجتماع التداول بشأن عدد من البنود الموضوعة على جدول الاعمال، والتي من أهمها البند الذي استعرض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط منظمة أوابك، حيث تم بيان أهم الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة خلال الفترة من مايو الى أكتوبر 2022 في إطار محاور التفعيل المختلفة.



ومن ضمنها التنسيق بين الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك، موضحا أن الأمانة العامة للمنظمة عقدت اجتماعا تنسيقيا بحضور الأمين العام ورؤساء الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك والشركات الوطنية في الدول الأعضاء في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التباحث في سبل زيادة التعاون بين تلك الشركات، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه تلك الشركات في مواقع عملها في الدول العربية.

وأشار بن سبت إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير حول الاجتماعات التنسيقية ومن بينها، الاجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، والاجتماع التنسيقي الـ 29 لخبراء البيئة وتغير المناخ، والاجتماع الأول للفريق الفني المعني بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن الانبعاثات الكربونية، والاجتماع الدوري الـ 21 للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء وغيرها.

بالإضافة إلى الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة خلال الفترة من مايو الى أكتوبر 2022، والتي وصل عدد المشاركين فيها أكثر من 1500 مشارك.

وقد اطلع الاجتماع على استعدادات الأمانة العامة للمنظمة لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ «COP27»، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية، وأكد على أهمية تواجد الدول العربية في تلك المحافل الدولية المهمة، إلى جانب ذلك استعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة للمنظمة في زيادة التعاون مع المنظمات، وخاصة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك».