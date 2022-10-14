علي إبراهيم



قدر رئيس الشؤون التجارية لمجموعة جميرا، أليكساندر لي، نسبة تعافي قطاع الفنادق والضيافة في الكويت من آثار جائحة كورونا بما يتراوح بين 72 و75% قياسا على معدلات الأداء والتشغيل في القطاع خلال 2019.



وقال أليكساندر لي، في تصريح لـ «الأنباء» إن فعاليات كأس العالم في قطر ستلقي بظلال إيجابية على العمليات التشغيلية لقطاع السياحة والسفر في دول الخليج، مبينا أن كافة الدول المجاورة لقطر ستستفيد من تلك الفعاليات، وذلك بدعم مباشر من شبكة الطيران المتاحة من وإلى قطر.



وأشار إلى أن «جميرا» علامة تجارية إماراتية تأسست قبل 25عاما في دبي، وتدير محفظة فندقية عالمية المستوى تشمل أكثر من 6500 وحدة فندقية موزعة على 25 فندقا ومنتجعا سياحيا فاخرا في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مبينا أن المجموعة قامت بتوسيع حضورها إلى أسواق جديدة لتتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب ضيافة تفوق توقعاتهم ضمن منتجع «جميرا بالي» الفاخر في إندونيسيا، و«جميرا خليج مسقط» الرائع في سلطنة عمان، واللذين تم افتتاحهما في العام الحالي.



وكشف أليكساندر لي عن مشاريع «جميرا» قيد التطوير وعلى رأسها منتجع وسبا جميرا خليج البحرين الذي سيفتتح في نوفمبر 2022 ويعد ملاذا مفعما بالهدوء والسكينة يقدم للضيوف تجربة ضيافة شاطئية معززة بالخصوصية لتكون أشبه بجزيرة داخل جزيرة.



يمتد المنتجع بشكل مهيب على طول الشواطئ الخلابة لبحر العرب، وتحيط به الشواطئ والممرات المائية الهادئة، ويضم 196 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى 11 فيلا حصرية بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، ويوفر ملاذا للضيوف للاسترخاء بهدوء وسط الإطلالات الخلابة على المحيط والحدائق الخضراء، كما يتيح لهم أيضا الاستمتاع بمجموعة مميزة من الأنشطة الترفيهية وتجاب الطعام الراقية.