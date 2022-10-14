أعلن البنك التجاري الكويتي عن أسماء الفائزين في السحب على الباقة المصممة لحملة بطاقة فيزا بلاتينيوم لكأس العالم FIFA قطر 2022، وهي عبارة عن رحلتين مدفوعتي التكاليف، شاملة تذاكر السفر لشخصين (العميل ومرافق له) لمشاهدة مباريات دور المجموعات والدور الـ16 والإقامة في فندق، شاملة خدمة التوصيل لتحقيق السلامة والراحة للفائزين، وقد تم إجراء السحب مؤخرا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين سعداء الحظ ومحبي كرة القدم، حيث أتاحت لهم السحوبات التي أجراها البنك التجاري فرصة رائعة لتجربة الأجواء والاستمتاع بحضور مباريات كأس العالم 2022.

وقد جاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



محمود عبد الرضا محمود فرس، الجائزة: (باقة حضور مباراة دور المجموعات).



محمد هدروس الظفيري، الجائزة: (باقة حضور مباريات دور الـ16)