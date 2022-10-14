رعت مجموعة الخليج للتأمين حفل إطلاق منصة «هنا» للصحة النفسية، والتي تم إطلاقها في اليوم العالمي للصحة النفسية.



و«هنا» منظمة غير ربحية تم إنشاؤه لتكون بمنزلة معتكف للمعرفة، والدعم والمشاركة لكل من يواجه اضطرابات في الصحة النفسية، سواء كانت مشاكل أو مخاوف قد تواجههم أو تواجه أحباءهم.



وتتضمن البوابة الرقمية المواضيع التالية:



معلومات عن المفاهيم، المشاكل، العلاجات وطرق العلاجات النفسية البديلة، قائمة بالمعالجين النفسيين أو المراكز المرخصة لمن يطلبون المساعدة.



البودكاست، ندوات الويب والفيديوهات التحفيزية لزيادة الوعي، مجموعات الدعم والدردشة المبنية على الموضوعات، العلاجات النفسية البديلة والمراكز المرموقة لتعزيز رحلة العلاج، فعاليات للتغلب على وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية وزيادة الوعي.



وأشار خالد السنعوسي المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: تلتزم مجموعة الخليج للتأمين بمساعدة الأشخاص على التعبير عن تحدياتهم وتقديم الدعم لهم خلال رحلة العلاج للتعافي من مشاكل الصحة النفسية، ونظرا لأن مجموعة الخليج للتأمين جزء من الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فمن واجبنا أن نرد الجميل لمجتمعنا لزيادة الوعي على الصعيد الوطني من خلال المعرفة والدعم والمشاركة.



من جانبها، أشارت الشيخة ماجدة جابر حمود الصباح مؤسسة مبادرة «هنا»: منصة الصحة النفسية توفر الموارد والخدمات والدعم في الكويت ومنطقة الخليج العربي وخارجه.

وتابعت: فخورون بإطلاق المنصة وبتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى نشر الوعي وإلى إنشاء منصة تساعد على الدعم المباشر للذين يعانون من مشاكل الصحية النفسية.



وأضافت: يمكن أن يتعرض أي شخص لتقلبات المزاج أو المخاوف أو الهواجس أو المشاكل النفسية، وحاولت من خلال مبادرة ASAP أن أساهم في إزالة الحرج حول مواضيع الصحة النفسية، ولكن ذلك بمفرده لم يكن يكفي، ولذلك رغبت بالمضي قدما وأنشأت منصة يمكنها تقديم المعلومات والدعم لأولئك الذين يعانون من تحديات نفسية ولأي شخص يرغب في الوصول إلى حالة صحية متكاملة.