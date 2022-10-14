أقر مدرب برشلونة الاسباني تشافي هرنانديز «إنه خطأي» بعد تعادل فريقه المثير 3-3 مع ضيفه إنتر الايطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبات قريبا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليا.



وقال تشافي بعد المباراة «كان الهدف الاول لإنتر بمنزلة ضربة لنا ولا يمكن للهدف الثاني أن يحصل على هذا المستوى من المنافسات، في كرة قدم على أعلى مستوى»، في إشارة الى الاخطاء الدفاعية من جيرارد بيكيه وإريك غارسيا.



وأضاف تشافي «حتى لو كان لاتزال لدينا فرصة حسابيا للتأهل، فلم يعد الأمر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، لكن الأمر سيكون صعبا للغاية. وهذا بسبب أخطائنا، ولا شيء غير ذلك».



وسجل أهداف «البارسا» كل من عثمان ديمبلي (40) وروبرت ليفاندوفيسكي (82 و90+2)، فيما أحرز أهداف «النيراتزوري» نيكولو باريلا (50) ولاوتارو مارتينيز (63) وروبن غوسنس (89).

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ المتصدر (12) الذي ضمن بطاقته الى ثمن النهائي وإنتر الثاني (7)، كما أن مصيره لم يعد بيده، وهو يحتاج لتعثر إنتر في مباراتيه المقبلتين.



وبلغ بايرن ميونيخ ثمن النهائي بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2.



وتناوب على تسجيل اهداف بايرن السنغالي ساديو ماني (10) وتوماس مولر (14) وليون غرويتسكا (25 و35)، فيما سجل آدم فلكانوفا (62) ويان كليمنت (75) هدفي بلزن.



وحذا نابولي حذو بايرن ميونيخ بتحقيقه الفوز الرابع تواليا عندما تغلب على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2. وعزز نابولي موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول الإنجليزي الذي قسا على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بالفوز عليه 7-1، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



وفجر «الريدز» جام غضبه على مضيفه رينجرز وسحقه 7-1 بينها هاتريك لمهاجمه البديل الدولي المصري محمد صلاح (75 و80 و82) وثنائية للبرازيلي روبرتو فيرمينو (24 و55)، وهدفان آخران من داروين نونيز (66) وهيرفي إيليوت (87)، وجاء هدف الفريق الاسكتلندي عن طريق سكوت أرفيلد (17).

وسجل صلاح ثلاثيته في مدى 6 دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب «أوبتا» للإحصائيات.



تأهل بروج



وتابع كلوب بروج عروضه الرائعة وانتزع بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي بعودته بنقطة التعادل مع مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0-0، فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام «الأتلتي».



وفي المجموعة ذاتها، عزز بورتو اماله بمرافقة كلوب بروج بفوزه الرائع على مضيفه باير ليفركوزن الالماني بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي غالينو (6) والإيراني مهدي طارمي (53 و64 من ركلتي جزاء).



ورفع بورتو رصيده الى 6 نقاط مقابل 4 لاتلتيكو و3 لليفركوزن.



وفي المجموعة الرابعة، كان توتنهام الانجليزي ومرسيليا الفرنسي اكبر المستفيدين في هذه الجولة بعد فوز الاول على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الالماني 3-2، في حين عاد الثاني بفوز ثمين خارج ملعبه على سبورتينغ البرتغالي 2-0.



صلاح «قياسي»



حقق نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، رقما قياسيا بعد إحرازه «هاتريك» أمام غلاسكو رينجرز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن صلاح بات أكثر لاعب أحرز أهدافا مع فريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا برصيد 38 هدفا.



ويتواجد في وصافة القائمة، سيرجيو أغويرو (مان سيتي) وديدييه دروغبا (تشلسي) برصيد 36 هدفا لكل منهما.

بينما يأتي في المركز الثالث بالقائمة، تييري هنري (آرسنال) ورود فان نيستلروي (مان يونايتد) برصيد 35 هدفا لكل منهما.