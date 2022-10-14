تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، انطلقت صباح امس منافسات البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى التي تستضيفها الكويت حاليا على مضمار وميدان أحمد الرشدان.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد آل سعود، أن استضافة الكويت للبطولة التي تستمر 4 أيام هي مبادرة مميزة وتشكل عودة كبيرة لتنظيم البطولات القارية بعد سنوات من تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وأن تنظيم الكويت هذا الحدث يعتبر نجاحا لها ولكل الاتحادات الخليجية وغرب آسيا في هذه الرياضة.



وأوضح أن إقامة هذه الملتقيات الرياضية المخصصة للاعبين الناشئين (تحت 18 سنة) وعلى هذا المستوى الرفيع يساعد على اكتشاف المواهب في الدول الآسيوية في سن مبكرة ومن ثم صقلها وإعدادها لبطولات دولية قادمة لفئة العمومي، مؤكدا ثقته بنجاح الكويت في تنظيم البطولة بشكل مميز وعلى المقاييس كافة.



وذكر أن الاتحاد الكويتي يستضيف على هامش البطولة اجتماعات (الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي) واجتماعات (اتحاد غرب آسيا) و(الاتحاد العربي) مما سيكون له أثر إيجابي في تطوير رياضة ألعاب القوى على المستويين الآسيوي والعربي، مثنيا على الجهود المقدرة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى برئاسة سيار العنزي.



وأعرب عن أمله في ظهور البطولة بمستوى فني عال وتنافسية قوية تعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى الآسيوية وأن تسهم في إبراز لاعبين ولاعبات واعدين ولاسيما في المنتخبات العربية لاستكمال مسيرة النجاح العربي في هذه الرياضة.



بدوره، ناقش مجلس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوي في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة برئاسة رئيس الاتحادين الكويتي وغرب آسيا سيار العنزي تعديلات النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا لمطابقة للنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، وكانت أبرز التعديلات تعيين رئيس اتحاد غرب آسيا نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي والذي يشغله الكويتي سيار العنزي، وكان هناك توافق من جميع أعضاء اتحاد غرب آسيا على بنود النظام الأساسي وتعديلاته، ومن المقرر اعتماده رسميا في اجتماع عمومية الاتحاد الآسيوي، كما ناقش الأعضاء رزمانة بطولات عام 2023 ، والتي تتضمن بطولة أندية غرب آسيا المفتوحة والمقترح اقامتها في الأسبوع الأول من مارس وبطولة الناشئين والناشئات في مايو وبطولة اختراق الضاحية.



إلى ذلك، حصدت لاعبة كوريا الجنوبية كيم تاهو، على ذهبية الإطاحة بالمطرقة محققة 59:24 لتفوز بأولى ذهبيات البطولة، فيما حصلت الإيرانية ماليكه على الفضية بـ 57:85 متر كما نالت مواطنتها مهاديز البرونزية محققة 54:02 مترا.



ومن المقرر أن تتواصل المسابقات في التاسعة من صباح اليوم بإقامة مسابقات الناشئين في 110متر حواجز والقفز بالزانة وتمهيدي ونهائي رمي القرص، وفي الفترة المسائية التي تنطلق في الرابعة عصرا تقام مسابقات الناشئين في تمهيدي ونهائي رمي الرمح ونهائي 110 متر حواجز ونهائي 400متر ونهائي وثب ثلاثي ونهائي 100 متر و1500متر، وفي مسابقات الناشئات نهائي 100متر و110 متر حواجز.