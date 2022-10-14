تفتتح مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، حيث يلعب رايو فاليكانو مع خيتافي، فيما يلتقي غدا السبت جيرونا مع قادش، وفالنسيا مع إلتشي، وريال مايوركا مع إشبيلية، وأتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد.

وفي ظل انشغال الجميع بـ «الكلاسيكو» يوم الأحد والصدارة المحصورة بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ينشغل أتلتيك بلباو (الثالث بـ 17 نقطة) وأتلتيكو مدريد (الرابع بـ 16 نقطة) بمواجهة خاصة بينهما تحمل معالم المركز الثالث حاليا وربما المنافس الأول للقطبين على اللقب مع عدم نسيان وجود ريال بيتيس صاحب المركز الخامس والذي يتأخر بفارق الأهداف فقط عن «الأتلتي».