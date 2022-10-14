

تنطلق غدا السبت منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات، حيث يلعب إمبولي مع مونزا، وتورينو مع يوفنتوس في «ديربي مدينة تورينو»، وأتالانتا مع ساسوولو.



ستكون الفرصة مواتية لأتالانتا، صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة للصعود إلى المركز الأول ووضع نابولي المتصدر بـ 23 نقطة تحت الضغط عندما يستضيف ساسوولو تاسع الترتيب.



ويلتقي فريقا مدينة تورينو في الديربي الذي يحمل الاسم ذاته والذي يعرف ديربي «ديللا مولي» نسبة إلى متحف المدينة، ويأتي هذا الموسم في وضعية ليست مثالية خاصة ليوفنتوس «زعيم الكالتشيو» الذي يقبع بالمركز الثامن بعد تلقيه هزيمتين مقابل 3 انتصارات وأربعة تعادلات، وقد تلقى الهزيمتين في الجولات الثلاث الأخيرة، ويتأخر عنه تورينو الجار الأصغر بمركزين ونقطتين بعدما أخفق بالفوز في أربع جولات أخيرة.



ألمانيا



يقص شالكه وضيفه هوفنهايم شريط منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني اليوم، فيما يلعب غدا فيردر بريمن مع ماينتس، وآينتراخت فرانكفورت مع باير ليفركوزن، وفولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشتوتغارت مع بوخوم، ولايبزيغ مع هرتا برلين.



فرنسا



يلتقي اليوم ستراسبورغ مع ليل في افتتاح المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي، في حين يلتقي غدا لوريان مع ريمس، ولانس مع مونبلييه.