يخوض توتنهام، صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، اختبارا لا يخلو من الصعوبة عندما يستضيف إيفرتون، الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحصد «السبيرز» العلامة الكاملة على ملعبه بأربعة انتصارات، في حين أن «التوفيز» الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد سجل فوزا وتعادلين وهزيمة واحدة خارج ملعبه، وفاز توتنهام على ضيفه بخماسية نظيفة في اللقاء الأخير بالدوري بعد تعادلين متتاليين على ملعب «غوديسون بارك»، وقبلهما سجل إيفرتون فوزه الأخير في لندن قبل أن يبعده من كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع 2021 بعد مباراة حافلة بنتيجة 5-4.



وإذا كان توتنهام يبحث عن تقدم مؤقت، فإن برايتون ينتظر الفرصة ذاتها عندما يفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء برينتفورد.



ويحتل برايتون المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف نيوكاسل ونقطتين فقط وراء تشلسي رابع الترتيب والفوز ينقله مكانه مؤقتا، وسبق لبرايتون الفوز على مضيفه برينتفورد مرتين في الموسم الماضي، علما أنه سجل فوزين وتعادلا وهزيمة خارج أرضه ولعب مباراة أقل من أربعة يسبقونه على جدول الترتيب.



ويلعب غدا كذلك ليستر سيتي مع كريستال بالاس، وفولام مع بورنموث، وولفرهامبتون مع نوتنغهام.