القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة امس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.



كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 18 أبريل الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء، والذي يعد هدفا محوريا للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.