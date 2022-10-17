القاهرة ـ هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي، أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى «500500» خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه مشروع ضخم يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل، مشيرا إلى أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د.مصطفى مدبولي امس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد «مستشفى 500500»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم التنسيق حاليا بهدف سرعة العمل على تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التي من المقرر أن تقدم خدمات طبية متميزة، مشيرا للدور المحوري الذي سيقوم به المعهد في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية في تخصص حيوي ودقيق وهو علاج الأورام.



واستعرض مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، مكونات مشروع «مستشفى 500500»، حيث يضم المشروع إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى الذي يتكون من 4 طوابق بدروم وطابق أرضي و13 طابقا مكررا، وإنشاء وتشطيب مبنى إسكان الطاقم الطبي، الذي يشمل 4 طوابق بدروم وطابقا أرضيا و17 طابقا مكررا، وتشطيب مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 4 طوابق بدروم وطابقا أرضيا و4 طوابق مكررة.



كما يتكون المشروع أيضا من تشطيب مبنى الخدمات الذي يتكون من 4 طوابق بدروم، وطابق أرضي، وتشطيب مبنى الربط المكون من 4 طوابق بدروم، وإنشاء محطة الخدمات المركزية، والشبكات الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام التي تشمل إقامة طرق أسفلتية، وأماكن انتظار سيارات، وأرصفة، ومسطحات خضراء، والأسوار والبوابات.



وأضاف مسؤولو الهيئة الهندسية أنه باستكمال منشآت مستشفى 500500 ستصبح طاقة المعهد 340 غرفة إقامة مرضى، و680 سريرا تخصصيا، و20 غرفة عمليات.



ولفتوا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب مبنيي «العيادات الخارجية» و«الربط» بنسبة 95%، كما تم تشطيب مبنى الخدمات الإدارية بواقع 93%، وبلغت نسبة تنفيذ تنسيق الموقع العام 80%، وشبكات الموقع العام 70%، فيما بلغ باقي مكونات المشروع معدلات تنفيذ متقدمة.