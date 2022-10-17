القاهرة - خديجة حمودة



أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند، مؤكدا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وأن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامنیام جایشانكار، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.



من جانبه، نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند، وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية، فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس السيسي.



إلى ذلك، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التقدير لما حققته شركة «سيمنز» العالمية من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية وجهودها الناجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء بمصر، مؤكدا التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لرئيس المجلس الإشرافي لشركة «سيمنز» العالمية جو كايزر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» للطاقة كريستيان بروخ، والعضو المنتدب لشركة «سيمنز» للطاقة بمصر م. ليلى الحارس.