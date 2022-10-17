القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي م.محمد صلاح الدين أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي، من خلال اختيار بعض مكونات الإنتاج المهمة والتي ليس لها بديل محلي وعليها طلب كبير من المصانع، بهدف توطينها وجذب استثمارات لتصنيعها في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة منفتحة لتلبية أي طلبات تصنيعية لصالح القطاع الخاص يمكن تنفيذها داخل مصانع الوزارة.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح.مهندس مختار عبداللطيف امس، في احتفالية افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، التي تعد احدى الشركات الجديدة بالعربية للتصنيع، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق اللواء م.محمد مرسي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور م.محمد عبدالكريم، وسفراء من الدول الإفريقية الشقيقة وكبار مسؤولي شركة «تونجز» الألمانية العالمية.



وقال الوزير- بحسب بيان للهيئة - إن وزارة الإنتاج الحربي تضع في مقدمة أولويتها العمل على زيادة التعاون مع القطاع الخاص والوزرات والهيئات الصناعية المصرية المختلفة وأهمها الهيئة العربية للتصنيع، لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج.



وأشاد بالدور الذي تقوم به «الهيئة العربية للتصنيع» في مجال تعميق التصنيع المحلي، والذي يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن مصنع اللوحات المعدنية الذي افتتحته «الهيئة العربية للتصنيع» يعد الخط الأول من نوعه لتصنيع لوحات المركبات المؤمنة بتكنولوجيا ألمانية وبأياد مصرية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.



من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح. مهندس مختار عبداللطيف أن افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة يعد خطوة ناجحة جديدة، تؤكد فيها الهيئة ريادتها في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي في مختلف الصناعات وزيادة القيمة المضافة.