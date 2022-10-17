آلاء خليفة



تمكنت القائمة الإسلامية التربوية من الفوز بمقاعد الهيئة الإدارية جمعية طلبة كلية التربية بعد أن حصدت 1909 أصوات مقابل 933 صوتا للقائمة المستقلة، وذلك في انتخابات الجمعية التي شهدتها الكلية أمس.



وكانت انتخابات الجمعية قد انطلقت صباح أمس وسط أجواء ديموقراطية، حيث توافد الطلبة بأعداد كبيرة على قاعات الاقتراع لاختيار من يمثلهم في الهيئة الإدارية.



وعلى هامش عملية الاقتراع، أكد القائم بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية والمشرف العام على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022 د.عادل علي المانع أن طلبة وطالبات جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية وحسن الاختيار، وهم مدركون لأهمية هذا العرس الديموقراطي، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية تحظى باهتمام واسع من قبل الإدارة الجامعية في تسهيل كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا العرس الطلابي، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على إشاعة روح الوحدة الوطنية خلال الانتخابات الطلابية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الاقتراع (طلاب) د.طارق دشتي إن انتخابات طلبة التربية لم تشهد أي مشاكل تذكر، مبينا أن القوائم المتنافسة وطلبة الكلية على قدر كبير من التعاون خلال عملية الاقتراع والتنظيم عند أماكن الدخول والخروج، بالإضافة إلى التزام الطلبة من خلال إبراز البطاقة الجامعية قبل دخولهم إلى قاعة الاقتراع.



من جانبها، أشادت رئيس لجنة انتخابات طلبة كلية التربية (طالبات) مشاعل الفيلكاوي بإقبال الطالبات، لافتة إلى أنه جيد.