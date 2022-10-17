عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الأول لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2022/2023 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالحرم الجامعي بالخالدية.



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل مجلس كلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2023، والرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين من ذوي الإعاقة، كما تمت مناقشة رسوم الدراسة في البرامج البينية المشتركة للطلبة المفصولين فصلا نهائيا بسبب انخفاض المعدل العام والراغبين في الاستمرار على نفقتهم الخاصة، فضلا عن مقترح الجدول الثابت لبرامج كلية الدراسات العليا، وخريطة سير الأطروحات، والرسائل العلمية، وتقييم برامج ومشاريع كلية الدراسات العليا عن بُعد.