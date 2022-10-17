التقى مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي رئيس مجلس إدارة نادي الكويتي الرياضي للصم حمد محمد المري، وأمين سر النادي أنور الحربي، والمستشار في تدريب لغة الإشارة د.محمد الرامزي، وذلك لمد جسور التعاون بين النادي والجامعة وللاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم فيما يصب بمصلحة طلبة جامعة الكويت من فئة الصم، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022 في مكتبه بالحرم الجامعي- الخالدية.



وفي هذا الصدد، رحب مدير الجامعة أ.د.يوسف الرومي بوفد النادي الكويتي الرياضي للصم، مؤكدا أن جامعة الكويت تولي اهتماما كبيرا بفئة ذوي الإعاقة، لاسيما الإعاقة السمعية من خلال تسهيل وتقديم العديد من الخدمات الأكاديمية التي تساعدهم في دراستهم الجامعية، موضحا أن هناك قسما خاصا في عمادة شؤون الطلبة معني بتوفير كل الخدمات التي يحتاجها الطلبة من هذه الفئة.



وأضاف أ.د.الرومي ان فئة الإعاقة السمعية هم جزء مهم من الكيان الجامعي، مؤكدا أن مجلس الجامعة الأخير أقر في اجتماعه تطوير لائحة الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطويرها.