عبدالعزيز الفضلي



أوقف مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي المعلمة الوافدة المتهمة بقص جزء من شعر طالبة في إحدى مدارسها بنهاية دوام يوم الخميس الماضي.



وقال العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم اتخاذ قرار بإيقاف المعلمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، لافتا إلى انه تم إبلاغ الإدارة المدرسية بذلك. وأضاف أن الشؤون القانونية أجرت تحقيقا مع المعلمة لمعرفة الأسباب التي دعتها إلى قص شعر الطالبة، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق، وعلى اثر ما خلص إليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المعلمة.



وأكد أنه يرفض مثل هذه التصرفات بحق أبنائنا الطلبة ولن يسمح بمساسهم، مشددا على انه يجب الالتزام بالنظم واللوائح وعدم التطاول على أي من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات بأي طريقة كانت.



وعلى صعيد متصل، كشف مصدر تربوي مطلع لـ «الأنباء» عن أنه سيتم إنهاء خدمات المعلمة الوافدة خلال الأسبوع الجاري.



هذا، وقد أصدرت وزارة التربية بيانا ذكرت فيه أن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان قام صباح أمس بزيارة إلى المدرسة التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية والتي شهدت الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وأكدت الوزارة حرصها على الحفاظ على سلامة جميع المتعلمين والمتعلمات، وأنه لا تهاون في التعامل مع أي حادثة أو واقعة خارجة عن الضوابط التعليمية والتربوية بالمدارس.