رئيس الجامعة الأمريكية الدولية: الزيارة تستهدف مناقشة تكنولوجيا الفضاء وعملية استكشاف القمر ومشاريع البحث والابتكار العلمي لـ «ناسا»

جيمس ميلر: سعداء بزيارة الجامعة الأمريكية الدولية ونأمل المزيد من التعاون والمشاركة مع الكويت وأيضاً دول صديقة أخرى في هذا الإطا ر

برنامج «ارتيميس للفضاء» بمنزلة اختبار سفر إلى ما بعد القمر والعودة إلى الأرض للتأكد من سلامة الصاروخ والبرنامج للاستعمال البشري

توني فوستر استعرض تقنيات الإنقاذ الحديثة في «ناسا» وحرص الوكالة على العمل باستمرار لتطوير هذه التقنيات لسد كل الثغرات

آلاء خليفة



استضافت الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت ممثلين حكوميين بارزين يعملان في قيادة وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» وهما نائب مدير السياسات والاتصالات الاستراتيجية جيمس ميلر، ونائب مكتب الإنقاذ التابع لوكالة «ناسا» توني فوستر، وذلك صباح أمس بحضور ممثلين عن السفارة الأميركية في الكويت ورئيس الجامعة الأمريكية الدولية د.مايكل بيشكو وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها.



وقد رحب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية د.مايكل بيشكو بالوفد الزائر من وكالة «ناسا»، موضحا أن تلك الزيارة تمتد على مدى يومين وتدخل ضمن أهداف الجامعة لربط الكويت مع المجتمع الدولي.



تطوير البحث العلمي



وأفاد د.مايكل بيشكو بأنه خلال اليومين سيلتقي الخبيران مع طلاب وأعضاء الجامعة، حيث سيناقشون تكنولوجيا الفضاء وعملية استكشاف القمر ومشاريع البحث والابتكار العلمي التي تقودها الوكالة، مضيفا أن الزيارة تعد فرصة فريدة لطلاب الجامعة الدولية الأمريكية للتعرف على المهارات الوظيفية في «ناسا» وكيف يمكن أن يشاركوا بأنفسهم في الاكتشافات العلمية وكيف يمكن أن تكون لهم فرصة ليذهبوا إلى الولايات المتحدة لاكتشاف وكالة ناسا بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي في الجامعة. وتابع أن هذا الحدث يأتي ثمرة لمجهودات الجامعة لمنح الطلاب الفرصة للتعلم خارج الفصل الدراسي ورؤية أنفسهم يطبقون المعرفة العملية القائمة على الاحتراف والقدرات التحليلية والمهارات التقنية، مضيفا: نحن محظوظون بوجود متحدثين متميزين من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (المعروفين باسم ناسا) ونعلم جميعا أن هناك إنجازات ضخمة لوكالة ناسا منها برنامج مكوك الفضاء ومركب المريخ والمراصد الفضائية مثل تلسكوبات هابل وويب، لافتا إلى ما تشهده وكالة ناسا من تطوير فهم أفضل للكون المعروف.



وأشار بيشكو إلى الدور القيادي لوكالة ناسا في الاتصالات الفضائية والملاحة حول العالم، مشيرا إلى أن في يومنا هذا لا يمكن أن يستغني شخص عن استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).



صاروخ جديد



بدوره، أعرب نائب مدير السياسات والاتصالات الاستراتيجية جيمس ميلر عن سعادته بزيارة الجامعة الأمريكية الدولية للتحدث عن برنامج الفضاء الأميركي ومشاركاته الدولية، آملا المزيد من التعاون والمشاركة مع الكويت وأيضا دول صديقة أخرى في هذا الإطار، متوجها بالشكر إلى الشعب الكويتي والجامعة على الوقت المثمر الذي قضاه في الكويت.



وتحدث ميلر عن برنامج جديد في وكالة الفضاء الأميركية بعنوان «ارتيميس للفضاء البشري» الذي سيبدأ الشهر المقبل، مع إطلاق صاروخ جديد مصحوب بكبسولة أوراين، موضحا أن هذا البرنامج بمنزلة اختبار سفر إلى ما بعد القمر والعودة إلى الأرض، للتأكد من سلامة الصاروخ والبرنامج للاستعمال البشري.



وأشار إلى التقنيات المطلوبة لإنجاز مثل هذه البرامج، فضلا عن أهمية الشراكات الدولية في المساهمة في نجاح مثل هذه البرامج.



وتخللت المحاضرة كذلك كلمة لنائب مكتب الإنقاذ التابع لوكالة «ناسا» توني فوستر، حيث عرض التقنيات الحديثة في وكالة ناسا المستخدمة في الإنقاذ، وذلك عبر تقنيات الإرسال الجغرافي، حيث تعمل الوكالة على تطوير مستمر لهذه التقنيات لسد كل الثغرات.