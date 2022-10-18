اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية المقام في الجامعة الاسترالية، كراع بلاتيني خلال 16 ـ 17 أكتوبر الجاري، حيث قامت الشركة من خلال جناحها الخاص باستقبال الطلبة الراغبين في البحث عن فرص وظيفية جديدة في الخطوط الجوية الكويتية وقدمت شرحا مفصلا عن آلية وطريقة التقديم على الوظائف لدى الشرك، هذا، وقد زار عدد كبير من الطلاب وحديثي التخرج جناح «الكويتية» وتم الرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بشأن التوظيف. وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان: «ان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم تأتي في إطار حرصها على استقطاب المواهب الشبابية من الخريجين الجدد وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، إذ إن الشركة دائما ما تضع تركيزها على دعم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومساهمة في المجتمع».



من جانبها، قالت مدير استقطاب المواهب في الخطوط الجوية الكويتية آلاء الياقوت إن الشركة تستهدف من هذا المعرض التخصصات في علم الطيران والهندسة وإدارة الاعمال.