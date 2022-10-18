نظّم بنك بوبيان بالتعاون مع فريق Mindwell حوارا خاصا حول الصحة النفسية تحت عنوان «الصحة النفسية أساس الصحة»، وذلك في إطار حرص البنك على التوعية بالصحة النفسية التي يمكن ان تؤثر في الحياة اليومية للإنسان وضمن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.



وشارك في الندوة التي أقيمت بمناسبة «اليوم العالمي للصحة النفسية» في فندق الفورسيزونز استشاري الطب النفسي د.محمد السويدان بحضور مجموعة كبيرة من عملاء البنك الذين حرصوا على التفاعل مع الندوة من خلال الأسئلة والمناقشات التي أدارها الإعلامي فهد العيبان.



وجاءت هذه الندوة ضمن الحملة التي أطلقها البنك مؤخرا «عليك ان تتكلم وعلينا ان نتقبل» بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية بالإضافة الى أهمية الوعي بمقومات الصحة النفسية، ومعرفة أسباب الاعتلالات النفسية وكيفية مقاومتها ومعالجتها، خاصة في ظل تزايد الضغوط التي تسبب الكثير من القلق والاكتئاب. وخلال الندوة، تطرق د.السويدان للعديد من الموضوعات المختصة بالصحة النفسية ومحدداتها وتعزيزها وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدا ان الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة التي تدعم قدرات الفرد الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه، فهي باختصار حق أساسي من حقوق الإنسان لتنمية جوانبه الشخصية والمجتمعية والاجتماعية.



وكان البنك قد أطلق في مارس من العام الماضي أول مبادرة من نوعها في الكويت تختص بالصحة النفسية حرصا منه على أداء دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.