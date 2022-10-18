أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة مسلم السبيعي أن الكويت تشارك المجتمع الدولي جهوده في القضاء على الفقر ولها سجل حافل ودور بارز منذ استقلالها في المساعدات الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب على الصعيدين المحلي والعالمي.



جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أكتوبر من كل عام.



وقال السبيعي إن حرص الكويت تمثل في مبادرات وخطط وبرامج تنموية تبنتها مؤسسات الدولة الأهلية والخيرية، حتى باتت علامة بارزة في سجل العطاء الإنساني وتعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتا الى أن هذه المبادرات في كثير من المناسبات مستمرة وتعكس الدور الإنساني الذي جبلت عليه الحكومة والشعب الكويتي الكريم من بذل وعطاء.