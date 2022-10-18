تقدم بنك الخليج بأسمى آيات التهاني، إلى دولة قطر وشعبها بمناسبة استضافتها لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل، الذي يضعها مع المنطقة بالكامل في بؤرة اهتمام عشاق الكرة المستديرة حول العالم.



جاء ذلك خلال زيارة وفد رسمي من بنك الخليج برئاسة مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان وعضوية نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى والمدير التنفيذي في إدارة التسويق ناظم الغبرا إلى سفير دولة قطر لدى الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود، وذلك لتسليمه نسخة من العمل الفني الذي انتجه البنك وأهداه إلى دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة استضافتها لفعاليات كأس العالم. وقال القطان: «تعبيرا عن سعادتنا باستضافة قطر للبطولة الكروية الأكبر عالميا، كأول بلد خليجي وعربي يحظى بهذا الشرف، يسعدنا في بنك الخليج أن نهدي دولة قطر وشعبها الشقيق عملا فنيا باسم «نبض الخليج»، يقدمه مجموعة من أشهر المطربين الكويتيين والخليجيين والعرب. وأضاف أن إطلاق بنك الخليج لهذا العمل الفني يعكس اهتمام البنك بكل الأحداث الهامة في دول الخليج، ومدى حرصه على مشاركة عملائه والمجتمع المحلي والخليجي والدولي لأهم الفعاليات والأحداث.