عقدت «ديليفرو» شراكة مع «شاهد»، إحدى منصات البث المباشر الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمنح عملاء الشركتين أفضل الخدمات لدى الطرفين والمتمثلة في: توصيل طعام مجاني عبر خدمة ديليفرو بلس، واشتراك شاهد، لمشاهدة أفلامهم وبرامجهم المفضلة بدون إعلانات. خلال شهري نوفمبر وديسمبر، سيحصل جميع العملاء الذين يسجلون في خدمة ديليفرو بلس، تلقائيا، على اشتراك شاهد VIP مدته شهر. علاوة على ذلك، سوف يتمتع جميع العملاء الذين سيسجلون عضوية في تطبيق شاهد VIP على اشتراك مجاني في ديليفرو بلس مدته 3 أشهر، وهي خدمة تتيح للأعضاء الحصول على توصيل مجاني غير محدود لجميع طلبات الطعام والقهوة والمشتريات الأخرى التي تصل قيمتها إلى 5 دنانير كويتي أو أكثر.