مفرح الشمري



تنطلق الليلة ولمدة 4 أيام، عروض العمل الغنائي العالمي «أميرات ديزني» الذي يعتبر من المفاجآت السارة التي يقدمها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لجمهوره الكبير والذي يتضمن مشاهد من أفلام ديزني الساحرة والشهيرة مثل «علاء الدين» و«الجميلة والوحـــش» والأميرات الجميلات «بيل وياسمين وآنا»، وغناء حياً على المسرح تؤديه 4 نجمات مسارح برودواي والتلفزيون الأميركي آيشا جاكسون «آنا في فروزون» وآرييل جاكسوبس «الأميرة ياسمين في علاء الدين» وستيفاني لي «ماري بوبينز في ماري بوبينز»، ونجمة قناة ديزني بلس آناليز فان دير بول «بيل في عرض برودواي الجميلة والوحش»، وكذلك تشيلسي دانيالز في مسلسل «ذات سوريفن»، حيث يلتقين معا في عمل استعراضي غنائي تحت قيادة جاكوب بيتس وبمشاركة المغني آدم جوزيف.



وقال مراقب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي خالد علي عبدالكريم في تصريح صحافي إن هذه المرة الأولى على الإطلاق ان «عالم ديزني» الساحر ينتقل الى خشبة المسرح ليعيش جمهور الكويت مع «أميرات ديزني» الحدث وجها لوجه على خشبة مسرح المركز الذي يحرص دائما على إسعاد جمهوره من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة.



ووعد عبدالكريم جمهور مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالعديد من المفاجآت الممتعة في الموسم الثقافي الجديد للمركز الذي يحمل في أجندته العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة لجميع أفراد الأسرة.