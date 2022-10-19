مفرح الشمري



ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) دور وجهود وتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري المتمثلة في مشروع استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للأعوام المقبلة، والذي يحظى بدعم الوزير المطيري ومتابعته، باعتبار ان تلك الإستراتيجية ستكون نافذة ثقافية مهمة، وسيكون أثرها كبيرا وبالغا في تعزيز مكانة الكويت بالخارطة الفنية والثقافة العربية والدولية خلال الأعوام المقبلة.



وأشاد المفرج بالخطوات التنفيذية لهذه الاستراتيجية وفق ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتي ستسهم بشكل كبير بدعم مجالات الفنون والثقافة، إلى جانب الاهتمام بجوانب الفنون الشعبية والموسيقية في البلاد.



وأضاف المفرج في بيان صحافي، أن هذه الإستراتيجية حسب ما هو مخطط ومطروح لها ستنطلق خلال الفترة القليلة القادمة وتحمل رؤية تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة تشجع وتدعم المبدعين والكفاءات والمواهب، ونحن كجمعية الفنانين الكويتيين نشعر بالاعتزاز كونها ستكون حاضنة لجميع الفنانين، مؤكدا أن الكويت تتمتع بوجود العقول النيرة والأفكار المتميزة والكفاءات المبدعة بإتاحة المناخ الخصب لتلك الاستراتيجية.