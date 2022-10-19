عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة ليلى أحمد زاهر ان دخولها مجال التمثيل منذ طفولتها أفادها جدا في مشوارها المهني. وقالت: لوكيشن التصوير أصبح مثل بيتي الثاني، وأعرف كل ما يحدث فيه، وأكون سعيدة بالأجواء التي بين فريق العمل، بعكس شقيقتي الصغرى «منى» التي أصيبت بالتوتر في البداية، لكن مع الوقت تعودت وأصبح اللوكيشن مثل بيتها.



وأكدت ليلى في تصريح لـ «الأنباء» انها قادرة على تقديم الأعمال الغنائية الاستعراضية. وقالت: أحب الاستعراض جدا، وأتمرن هذه الفترة على الرقص، لافتة إلى انها لو اختارت فيلما استعراضيا موسيقيا عالميا تريد المشاركة فيه فسيكون «La La Land» لأنه عمل متكامل فنيا، مشددة على ان السينما العربية تستطيع تقديم هذه النوعية من الأفلام بجودة عالية. وأشارت في السياق نفسه إلى انها إذا قامت ببطولة فيلم استعراضي فستختار الفنان هشام جمال ليقف أمامها في البطولة الرجالية. وأوضحت: هشام يغني ويقدم استعراضات وأفكاره «حلوة»، بالإضافة إلى ان الكثيرين يحبون «الدويتو» بيني وبينه.



من جانب آخر، استغلت ليلى فرصة وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة - بسبب مشاركتها في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التاسع والذي انتهت أنشطته منذ أيام قليلة - وحضرت حفل الفنان اللبناني زياد برجي برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، ونشرت صورة تجمعها بزياد ووالدها، عبر صفحتها الرسمية في «انستغرام»، وعلقت: «كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص المذهل من الداخل والخارج»، وتفاعل معها متابعوها الذين أثنوا على إطلالتها الجميلة.